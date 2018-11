Fortnite | in arrivo sfide pecifiche per ogni Paese?

Fortnite : sfide specifiche per ogni paese in arrivo? : Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite, la patch 6.22, sbucano in rete, grazie al lavoro dei dataminer, una serie di nuove sfide dedicate agli internet cafe coreani, riporta IGN.In parole povere i giocatori sono invitati a muoversi dalla comodità delle loro case per andare a partecipare a queste sfide, disponibili solo negli internet point coreani (lì molto più diffusi e utilizzati che da noi).Ecco di seguito la serie di sfide proposte:Read ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Fortnite : server tra poco offline per la patch 6.20 e l'arrivo di Fortnitemares : Tempo di novità per l'universo di Fortnite dato che Epic Games ha annunciato un'imminente manutenzione dei server che corrisponderà alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento e non solo.Come sottolineato attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco, i server andranno offline a partire dalle 10:00 di questa mattina e accoglieranno la patch 6.20 e, a quanto pare, anche Fortnitemares, l'evento a tema dedicato ad Halloween. Il tweet di Epic ...

Fortnite : tornei in arrivo? : Sembra proprio che potremo accogliere molto presto i tornei in Fortnite, riporta IGN.Con l'arrivo della v6.10 il gioco introdurrà infatti tornei in game che saranno aperti a tutti i che saranno accessibili tramite una nuova opzione, denominata "Eventi".Con l'introduzione di questa interessante feature potremo dunque visualizzare i tornei disponibili con date e orari, e ai quali i giocatori potranno sottoscriversi in un'apposita lavagna. I ...

Fortnite : in arrivo la possibilità di donare skin - emote e altri oggetti dell’inventario : Ormai si sa che Fortnite è una certezza, il gioco è sempre più giocato e gli sviluppatori non smettono mai di fare aggiornamenti per migliorare e introdurre cose nuove nel gioco, così che non stanchi leggi di più...

Quad Annientatore in arrivo in Fortnite - cosa potrà distruggere : Epic Games ha svelato che per i giocatori di Fortnite è in arrivo il Quad Annientatore. Si tratta di un nuovo veicolo a 4 ruote che porterà tanta distruzione. Quali sono le novità più importanti legati a questo nuovo veicolo? Prima di tutto sembra che questo potrà essere caricato per "prendere aria" e soprattutto sarà in grado di distruggere tutte le strutture che sono state costruite dai nemici. Per adesso non sono stati ancora rilasciati ...

Fortnite : in arrivo il Quad Annientatore : Poco fa Epic Games ha annunciato che i giocatori di Fortnite potranno mettere le mani su un nuovo devastante veicolo a 4 ruote, il Quad Annientatore.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il nuovo veicolo potrà essere caricato per "prendere aria" (citando quanto riportato nella descrizione) e cosa più importante potrà essere impiegato anche per distruggere le strutture costruite dai nemici. Ancora non è chiaro se verrà utilizzato un sistema ...

Halloween sta per arrivare in Fortnite : il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo : Epic Games ha da poco pubblicato la nuova patch 6.02 di Fortnite, è come è ormai da trazione i dataminer non si sono fatti attendere svelando una moltitudine di nuovi oggetti cosmetici, naturalmente tutti a tema Halloween.Fortnite Intel riporta una lunga serie di immagini che ritraggono le skin, gli oggetti di raccolta, i deltaplani e gli zaini che esordiranno tra qualche settimana nel negozio online di Fortnite. Tutti gli elementi cosmetici, ...

Fortnite : server offline per l'arrivo della patch 6.01 : Tempo di novità per Fortnite e in particolare tempo dell'arrivo della primissima patch dopo il lancio della Stagione 6. La patch 6.01 è in arrivo e in attesa di scoprirne tutte le novità, Epic Games ha organizzato una manutenzione che manderà necessariamente offline i server.Come svelato attraverso Twitter la manutenzione è già partita proprio in questi minuti e in particolare alle 9:00 e dovrebbe durare circa un'ora prima dell'introduzione di ...

La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo : ecco quando i server saranno offline : Dopo un misterioso cubo in movimento che poi ha ben deciso di sciogliersi in Loot Lake e le immagini teaser di questi ultimi giorni è finalmente tempo di fare spazio alla Stagione 6 di Fortnite.Come ogni nuova Stagione possiamo aspettarci diverse novità ma in attesa dei dettagli della patch 6.00 possiamo quanto meno confermarvi quando i server di gioco andranno offline per la manutenzione necessaria per apportare tutti i cambiamenti alla mappa e ...

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...