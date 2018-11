Formula1 | GP del Vietnam dal 2020 | ora è ufficiale

Formula1 - GP USA 2018. Gli effetti "speciali" delle modifiche "segrete" alla sospensione posteriore della Mercedes W09 : Ci riferiamo ovviamente alla sospensione posteriore , modificata nei cinematismi interni. Non sarebbe, infatti, un elemento di per sé degno di nota, se non si trattasse di un'operazione di sviluppo/...

Formula1 - nuova livrea Ferrari per il GP del Giappone : In occasione del GP del Giappone, previsto nel week end del 7 ottobre a Suzuka, la Ferrari cambia pelle. Non si tratta di novità tecniche, ma di ritocchi estetici, in paricolare sul colore. Il rosso ...