Ford - Al Salone di San Paolo con novità e concept

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Laè presente aldi Sancondi prodotto e con alcune showcar: accanto alleRanger Storm, Ranger Black Editione e Ka Urban Warrior troviamo infatti l'anteprima nazionale dei model year 2019 dell'Ecosport, della Fusion Energi, della Mustang, della Ka, dell'F-150 Raptor e della Edge ST, inoltre viene esposta la inedita Suv Territory, già annunciata per il mercato cinese.Tre showcar su base Ranger e Ka. LaRanger Black Editioncelebra il successo di questo modello sul mercato brasiliano con un look nero totale e propone dettagli esclusivi come la mascherina con incisione personalizzata e logo dedicato, cerchi da 18" e interni di pelle nera. La meccanica è quella di serie, con il propulsore diesel Duratorq 3.2 da 200 CV con trazione integrale e cambio automatico. La Ranger Stormè invece una interpretazione più aggressiva ...