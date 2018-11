Fonsai | Giulia Ligresti torna libera

Giulia Ligresti torna in carcere/ Fonsai - ultime notizie : i guai giudiziari dei figli di “Don Salvatore” : Giulia Ligresti torna in carcere: negata messa in prova. La figlia dell'imprenditore Salvatore voleva fare la pr in azienda di famiglia: negati lavori socialmente utili(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:09:00 GMT)

Giulia Ligresti è stata arrestata dopo aver patteggiato 2 anni e 8 mesi per l’inchiesta Fonsai : Giulia Ligresti, figlia del noto imprenditore Salvatore Ligresti, è stata arrestata oggi in seguito al patteggiamento a 2 anni e 8 mesi di reclusione concordato a Torino nel 2013 nell’ambito dell’inchiesta FonSai. Ligresti era già stata arrestata nel luglio del 2013 insieme al The post Giulia Ligresti è stata arrestata dopo aver patteggiato 2 anni e 8 mesi per l’inchiesta FonSai appeared first on Il Post.

Fonsai - Giulia Ligresti arrestata dopo che il tribunale ha respinto messa alla prova presso azienda di famiglia : Giulia Ligresti agli arresti. La figlia di Salvatore Ligresti aveva patteggiato a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta Fonsai. Il tribunale di sorveglianza del capoluogo piemontese ha respinto la richiesta di scontare il residuo della pena svolgendo dei lavori socialmente utili. È scattato così l’ordine di carcerazione. La donna, che aveva proposto di impegnarsi alcune ore alla settimana come designer di arredamento o pr ...