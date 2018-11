FMI protagonista nella seconda giornata di EICMA

sportfair

(Di mercoledì 7 novembre 2018) FMI ad: l’incontro “Motociclismo: impatto economico degli eventi e analisi degli appassionati”. Presentati i dati della ricerca FMI in evidenzadi. La Federazione Motociclistica italiana è stata sotto i riflettori già dalla mattinata, dove, grazie all’iniziativa realizzata in collaborazione con Total Italia ELF, ha ospitato nel proprio stand il pluricampione SBK Jonathan Rea e il suo nuovo compagno di squadra Leon Haslam per un’affollata sessione di autografi. Nel primo pomeriggio,sala Aries del Salone di Milano, è stata la volta dell’evento dal titolo “Motociclismo: impatto economico degli eventi e analisi degli appassionati” all’interno del quale sono stati presentati i dati di un’importante ricerca condotta da Format Research riguardo ai Motociclisti, all’impatto economico che la loro presenza negli eventi genera sul territorio e alla ...