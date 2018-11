: #Midterm2018 Dem sorpassano in #Florida. Il democratico @BernieSanders, che corre come indipendente, si conferma e… - Agenzia_Ansa : #Midterm2018 Dem sorpassano in #Florida. Il democratico @BernieSanders, che corre come indipendente, si conferma e… - NotizieIN : Florida, dem 'strappano' secondo seggio - TelevideoRai101 : Florida, dem 'strappano' secondo seggio -

I democratici conquistano un nuovoalla Camera con Donna Shalala, chele proiezioni della Cnn ha battuto in un collegio dellala repubblicana Maria Elvira Salazar. Per strappare ai repubblicani il controllo della Camera ai dem servirebbero a questo punto altri 21 seggi, ovviamente confermando quelli già in loro possesso.(Di mercoledì 7 novembre 2018)