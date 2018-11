Fiorentina | il sindaco Nardella sul nuovo stadio | “Fiducia sull’avanzamento del progetto”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) A margine della presentazione dell’approvazione del piano urbanistico esecutivo sull’area di Castello, avvenuta ieri in giunta comunale, ilDariosi è espresso sulla questione: “Sono state dette già tante cose sulla questione dello, non ritengo di dover aggiungere altro se non il fatto che sono fiducioso sullo stato di avanzamento della progettazione. La società ci ha fatto sapere che ha cominciato le attività di carotaggio, dunque di saggio delle caratteristiche del suolo, nell’area della Mercafir, dove dovrebbe sorgere una Firenze, e che sta procedendo nella realizzazione della attività progettazione. Abbiamo già fissato nei prossimi giorni un incontro sia a livello tecnico che dirigenziale e quindi non ho motivo di pensare che vi siano rallentamenti. Con l’approvazione delpiano urbanistico di ...