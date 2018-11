Fico annuncia querela contro Libero | “Titolo vergognoso che offende le vittime

Vampyr : in arrivo un aggiornamento per le modalità di difFicoltà e annunciato uno sconto speciale su Steam : Il gioco di ruolo narrativo di DONTNOD Entertainment, Vampyr, continua a ricevere supporto, poiché le modalità di difficoltà verranno aggiornate la prossima settimana, il 26 settembre, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre, non c'è mai stato un momento migliore per affondare i denti nel titolo, dato che è ora disponibile uno sconto speciale su Steam (l'offerta è valida fino al 24 settembre).L'aggiornamento di mercoledì include due nuove ...