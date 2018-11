Federica Brignone | in acqua con gli sci in difesa del mare

Federica Brignone - la sciatrice contro la plastica nei mari : ... una delfina carinissima, molto simpatica e che cercherà di aiutare i bambini a capire e a condividere questa idea".Federica Brignone, poi, è anche testimonial nella coppa del mondo di Sci per Banca ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Il mio obiettivo? Vincere la Coppa del Mondo generale. Aspetto Sofia Goggia” : Federica Brignone ha incominciato la stagione nel migliore dei modi grazie al secondo posto conquistato nel gigante d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra è la migliore freccia dell’Italia del Circo Bianco visto la momentanea assenza di Sofia Goggia a causa di un infortunio e sogna davvero in grande non solo per questa annata che culminerà con i Mondiali ma anche in prospettiva come ha dichiarato ...

Federica Brignone sott'acqua - e in mezzo alla plastica - contro l'inquinamento marino : "Il problema è reale e tutti dovremmo fare qualcosa per fare un passo in avanti, per i nostri figli e per le prossime generazioni", la campionessa di sci parla a Sky Sport24 di "Traiettorie Liquide" ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone convince subito - rimandata Marta Bassino : La Coppa del Mondo di sci alpino si è aperta subito con un podio per l’Italia ed è quello ottenuto sabato da Federica Brignone in gigante. Un secondo posto davvero eccellente per la valdostana, che si era presentata a Soelden non in condizioni perfette per via dell’infortunio che l’ha tenuta ferma questa estate per oltre un mese e che le ha condizionato notevolmente la fase di preparazione. Nonostante i tanti punti di domanda ...

Sci alpino - Federica Brignone dopo Soelden : “Ero tesa - mai fatta così tanta fatica. Mi veniva da vomitare” : Un secondo posto che vale tantissimo quello ottenuto da Federica Brignone nel gigante di Soelden (Austria), tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. L’azzurra dopo aver chiuso in testa la prima manche, è riuscita a reggere alla grande anche nella seconda, nonostante le condizioni della pista fossero davvero al limite, come ha dichiarato alla FISI: “Penso sia stata la manche più difficile della mia carriera, una gara così ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

