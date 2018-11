Fascismo | l' Anpi va in procura | Identificare chi era a Predappio

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) "La manifestazione che si è svolta ail 28 ottobre 2018 è senza dubbio alcuno apologia del". E adesso l'vuole portare tutti i manifestanti in tribunale. Il presidente nazionale, Carla Nespolo, ha infatti presentato una denuncia alladi Forlì in seguito a quanto avvenuto nel Paese natale di Benito Mussolini durante la manifestazione dei nostalgici per celebrare la ricorrenza della Marcia su Roma. E nella querela tra i reati indicati c'è, appunto, anche l'apologia del.Non è la prima volta che l'si scaglia contro l'iniziativa. Ma quest'anno è determinata a portare tutte le persone che si sono riunite adavanti alla sbarra per essere processate. Secono la Nespolo, la marcia dello scorso 28 ottobre ha rappresentato l'occasione per "una rievocazione criminale del: dalle divise al saluto romano, è stato tutto un celebrare il ...