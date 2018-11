Fame | Fao | sprecato ogni anno il 50% di frutta e ortaggi

FAO : l’azione dei parlamentari è fondamentale per porre fine alla Fame e assicurare diete sane e sostenibili a tutti : È fondamentale che i parlamentari di tutto il mondo agiscano per adattare e migliorare i quadri legali, politici e istituzionali per porre fine alla fame e assicurare diete sane e nutrienti a tutti, ha affermato il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva oggi. “Voi potete garantire che la sicurezza alimentare e la nutrizione siano al centro dell’agenda politica e legislativa” ha sottolineato Graziano da Silva ai ...

Fao : investimenti privati e pubblici possono porre fine alla Fame e alla povertà : Secondo un sondaggio del Global Impact Investment Network, i maggiori investitori 'ad impatto sociale' al mondo gestiscono collettivamente oltre 228 miliardi di dollari in investimenti di tale tipo, ...

FAO : investimenti privati e pubblici possono porre fine alla Fame e alla povertà : Gli investimenti pubblici non sono sufficienti a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, istituzioni per lo sviluppo e istituzioni finanziarie internazionali devono collaborare in modo più strategico per fare leva sugli investimenti privati. Questo il messaggio emerso dal Global Forum di oggi che ha accolto oltre 200 tra investitori, leader aziendali, rappresentanti di istituzioni multilaterali per lo sviluppo, decisori politici e ...

Giornata mondiale dell’Alimentazione - FAO : necessario intensificare gli sforzi per porre fine alla Fame e alla malnutrizione in tutte le sue forme : Tutti gli interventi alla cerimonia della Giornata mondiale dell’Alimentazione hanno lanciato oggi un appello per un maggiore impegno politico e un maggiore sostegno finanziario per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione, sollecitando la comunità internazionale ad intensificare gli sforzi fino a quando non ci sarà cibo a sufficienza e di qualità per tutti. Il tema di quest’anno – “Le nostre azioni sono ...

Papa Francesco : messaggio alla Fao - 'passare all'azione - in modo che scompaia totalmente il flagello della Fame'. 'I poveri non possono ... : 'In questo secolo XXI, che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ottenuto gli stessi ...

Scuola - #FameZero : Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorre domani, martedì 16 ottobre. Capriate San Gervasio (Bergamo), 15 Ottobre 2018 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service propone un momento di riflessione e ...

Rapporto Fao - Fondazione Barilla : “La Fame nel mondo è in crescita - occorre una rivoluzione alimentare per risolvere i grandi paradossi alimentari globali” : 821 milioni di persone denutrite nel mondo (dato in aumento di 6 milioni rispetto allo scorso anno) contro 672 milioni di obesi. Uno scenario tragico che vede al centro il cibo e il modo in cui lo produciamo, consumiamo e purtroppo sprechiamo. Partendo dal nuovo dato FAO arriva forte il messaggio della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN): “dobbiamo dare vita a una vera e propria “rivoluzione alimentare” se vogliamo ...