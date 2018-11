Fallout 76 | rivelati i prezzi delle microtransazioni

Svelato peso della beta di Fallout 76 - ulteriori dettagli rivelati da Bethesda : Nei giorni scorsi Bethesda ha finalmente annunciato in via ufficiale le date della beta di Fallout 76, come potrete leggere in questo articolo. La beta sarà privata e disponibile solo ad un numero di utenti ristretto, pescato a sorte tra chi ha preordinato il titolo. Sembra proprio, fra l'altro, che alla beta parteciperanno gli stessi sviluppatori del gioco e che servirà piuttosto a stressare i server di gioco, come riferito nella giornata di ...