Fallout 76 | Bethesda al lavoro per risolvere i problemi di hacking della versione PC

Fallout 76 : il frame rate su PC bloccato a 60fps da Bethesda : Tra i molti exploit che i giocatori hanno scoperto in Fallout 76 prima del suo lancio tra pochi giorni, c'è stato quello legato alla velocità del framerate: in pratica, è possibile muoversi più velocemente semplicemente guardando a terra, poiché ciò richiede meno elementi da rendere su schermo e quindi porta a frame rate e walking più rapidi.Questo problema è stato affrontato da Bethesda, che, come segnala Gamingbolt, ora bloccherà il frame rate ...

Quando finirà Fallout 76? Perché Bethesda vuole i server attivi per sempre : Fallout 76 sarà sempre online. A svelare i dettagli più importanti ci ha pensato Bethesda che ha confermato così l’intenzione di lasciare per sempre i server online con lo scopo di mantenere il supporto online per Fallout 76 a tempo indeterminato. In questo modo tutti potranno giocarci Quando vorranno. Bethesda ha così esplorato un territorio incerto per Fallout 76, ma nonostante tutto nutre grande fiducia nel suo nuovo RPG online. In passato ...

Fallout 76 non sarà un Pay To Win - la sentenza di Bethesda : Il mese di novembre è ufficialmente cominciato, e ovviamente questo vuol dire che Fallout 76 è soltanto a un tiro di schioppo per quanto riguarda il suo approdo sugli scaffali fisici e digitali. Il nuovo capitolo della serie Bethesda si appresta a fare il suo esordio sulla scena videoludica, e tanti sono gli interrogativi che attanagliano i fan: interrogativi cui parzialmente è stata data risposta grazie all'evento speciale imbastito su suolo ...

Bethesda mantiene le promesse con un bug di Fallout 76 talmente "spettacolare" da cancellare 50 GB di beta : ...Mezzo salvato. Non dite che Bethesda non vi aveva avvertito sin dall'inizio perché circa una settimana fa una nota della compagnia era stata piuttosto chiara: giocatori di Fallout 76 preparatevi a "bug e problemi spettacolari" ed effettivamente è così sin dalla beta.Un bug dell'ultima ora pare infatti aver colpito la beta su PC con Bethesda che è corsa ai ripari confermando di essere al lavoro su una soluzione e chiedendo ai giocatori di "non ...

Gravissimo bug in Fallout 76 cancella intera beta da 50 GB - come rimedierà Bethesda : Fallout 76 ha un bug davvero terribile: questa volta Bethesda si è davvero superata. La versione PC in particolare ha un errore che cancella sostanzialmente l'intero gioco. La scorsa notte lo sviluppatore ha pubblicato un messaggio alquanto particolare sui suoi account che avvisa i giocatori della beta, o B.E.T.A, di non cliccare assolutamente sul launcher del gioco. Non sappiamo se riuscite a rendervi conto: la casa madre di un importante ...

Secondo Bethesda Fallout 76 per Nintendo Switch non è realizzabile : Bethesda è stata uno dei pochi principali publisher che ha portato alcuni titoli di notevole peso su Nintendo Switch. Hanno pubblicato Doom, Wolfenstein II: The New Colossus e Skyrim. Inoltre, Doom Eternal sarà disponibile sull'ibrida al momento del lancio. Come riporta Dualshockers, non sembra che Bethesda cambierà i suoi piani per il sistema molto presto e prendono in considerazione la piattaforma per ogni gioco che hanno in sviluppo, a patto ...

Helmets for Habitat è l'iniziativa benefica legata a Fallout 76 di Bethesda - Hypebeast e Habitat for Humanity : Bethesda, in associazione con Microsoft e HYPERMAKER, l'agenzia creativa di Hypebeast (il punto di riferimento per moda, cultura e abbigliamento) è pronta a dare il via a #HelmetsforHabitat, un'iniziativa di beneficenza legata ad Habitat for Humanity che mette all'asta caschi personalizzati per armature atomiche di Fallout 76.I dettagli nel comunicato ufficiale: Decine di artisti da tutto il mondo decoreranno i classici caschi dell'armatura T-51 ...

Fallout 76 : Bethesda celebra il lancio della B.E.T.A. con una carrellata di nuovi screenshot : Per festeggiare la prima sessione della B.E.T.A. di Fallout 76, che si terrà in esclusiva su Xbox One questa notte, il 24 ottobre, dall'1 alle 5 del mattino, Bethesda ha pubblicato una manciata di nuove immagini che vi riportiamo all'interno di questa notizia.Le immagini mostrano cosa troveremo ad aspettarci all'interno della B.E.T.A. di Fallout 76, che dopo la sessione di questa notte tornerà su tutte le piattaforme dal 30 ottobre. Vi ...

Bethesda avverte i fan di Fallout 76 : aspettatevi bug e problemi "spettacolari" : In una nota ufficiale per i fan pubblicata su Twitter, Bethesda ha descritto come "spaventosa" la decisione di creare una versione solo online di Fallout e ha ammesso di avere le stesse domande di molti fan della serie. La nota, riportata da PCGamer, afferma anche che Fallout 76 non è da considerare un gioco finito ma 'una linea di partenza', e avverte che, sì, ci saranno "bug" e "problemi spettacolari"."Alcuni dei quali già conosciamo, come le ...

Bethesda spiega la presenza della Confraternita d'Acciaio in Fallout 76 : I fan di Fallout hanno iniziato da qualche tempo un'animata discussione sulla presenza della Confraternita d'Acciaio in Fallout 76 e sulle radici dell'organizzazione.Come segnala Eurogamer.net, la discussione è scaturita da una nota di Fallout 76 che menziona l'esteso coinvolgimento della Brotherhood of Steel in Appalachia. Per molti fan, questo è stato problematico, in quanto secondo la lore consolidata di Fallout, la Confraternita d'Acciaio ...

Bethesda migliorerà costantemente Fallout 76 aggiungendo contenuti per molti anni : La natura online di Fallout 76 è qualcosa di nuovo per i fan della serie e rappresenta una vera sfida per Bethesda Game Studios. La compagnia ha come obiettivo il supporto del prodotto per un certo numero di anni. Bethesda ha parlato in passato di come pensano di supportare Fallout 76 "per sempre", ma mentre "per sempre" è un concetto un po' nebuloso, sembra abbastanza chiaro che il team supporterà il titolo attraverso aggiornamenti, aggiunte di ...

Fallout 76 - Bethesda incoraggia il turismo in West Virgina - : E ora, possiamo condividere un pezzo di questo con gente diatutto il mondo attraverso la lente unica di questo videogioco. Fallout 76 uscirà il prossimo 14 novembre 2018 per PS4, Xbox One e PC. Se ...

Bethesda : con Fallout 76 non si stravolgerà la lore della saga : Fallout 76 è ambientato prima di tutti gli altri capitoli della celebre saga, mettendo il giocatore nei panni di un sovrintendente che ha l'obiettivo di colonizzare la superficie dopo che il pericolo delle radiazioni è passato. Come riporta Gamespot, questo potrebbe andare a cozzare con la lore della saga principale, niente paura in quanto Pete Hines ha già confermato che Bethesda non ha alcuna intenzione di farlo:"I nostri sviluppatori ...

Pete Hines di Bethesda ci spiega perché Fallout 76 non arriverà su Steam : Uno dei giochi più attesi del 2018, Fallout 76, non sarà disponibile sulla piattaforma PC più grande del mondo, Steam. Invece, Bethesda sta rilasciando il gioco su PC esclusivamente attraverso il proprio launcher Bethesda.net. La mossa ha senso dal punto di vista commerciale, visto che Bethesda non dovrà pagare nulla a Valve per le vendite, ma l'annuncio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.Quindi, perché Fallout 76 non sarà disponibile su ...