Fair Play Finanziario | il Milan il 20 a Nyon per ridiscutere con l’Uefa

Il Psg ricorre al Tas contro le indagini per il Fair Play Finanziario : La nota ufficiale del Tas Il Psg fa ricorso al Tas contro il nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario. Il club francese, secondo una nota ufficiale dello stesso Tribunale con sede a Losanna, contesta la riapertura delle indagini da parte dell’Uefa. Queste le parole del comunicato: «Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha registrato un ricorso presentato dal PSG contro una decisione emessa dalla Federcalcio europea (UEFA) nel settembre ...

Il PSG fa ricorso al TAS per il Fair Play Finanziario : Il club parigino ha fatto ricorso contro la decisione dell'UEFA di riesaminare la sua posizione in tema di Fair Play Finanziario. L'articolo Il PSG fa ricorso al TAS per il Fair Play Finanziario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mancini 'pagato al nero' : il Manchester City si prende gioco del Fair play : La domanda, che non va rivolta solo a lui bensì a buona parte del mondo non solo sportivo: ma i soldi son sempre così pochi da non bastare mai? Perché la tentazione di averne sempre di più, anche in ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del Fair Play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

La Roma 'trolla' il Fair Play Finanziario su twitter : 'Sforzi reali - per qualcuno di noi - ' VIDEO : I social della Roma li abbiamo imparati a conoscere negli ultimi tempi, con trovate originali e svariati VIDEO virali. Merito di Paul Rogers, responsabile dell'area digital giallorossa. Le ultime '...

Uefa - la soffiata devastante : 'Ha aiutato Manchester City e Psg' - Fair Play finanziario taroccato : Le notizie sono due ed entrambe chiamano in causa l' Uefa , minando alle radici la credibilità del sistema calcio. La prima parla di versamenti in denaro dell' organo che controlla il mondo del pallone in Europa ai più grandi club - Juve, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco ecc. - per evitare che creassero la Superlega. Non solo. Perché i vertici della confederazione avrebbero anche ...

Football Leaks - tutto quello che c'è da sapere : dal Fair Play Finanziario al caso di doping coperto : Le rivelazioni pubblicate su diverse riviste europee arrivano dopo il "leak" di milioni di documenti

Football Leaks : “così Psg e Manchester City hanno aggirato il Fair Play Finanziario” : Nuovi documenti di Football Leaks, diffusi venerdì da Mediapart che alimentano i dubbi su Psg e Manchester City ed in particolar modo sulla gestione del Fair Play finanziario. Protagonisti della vicenda l’ex presidente dell’Uefa Platini e l’attuale presidente della Fifa e allora segretario generale dell’Uefa, Gianni Infantino, nel dettaglio il Qatar avrebbe introdotto 1,8 miliardi di euro nelle casse del Psg in ...

Footoball Leaks : “così Psg e Manchester City hanno aggirato il Fair Play Finanziario” : Nuovi documenti di Football Leaks, diffusi venerdì da Mediapart che alimentano i dubbi su Psg e Manchester City ed in particolar modo sulla gestione del Fair Play finanziario. Protagonisti della vicenda l’ex presidente dell’Uefa Platini e l’attuale presidente della Fifa e allora segretario generale dell’Uefa, Gianni Infantino, nel dettaglio il Qatar avrebbe introdotto 1,8 miliardi di euro nelle casse del Psg in ...

Football Leaks - così PSG e City hanno aggirato il Fair Play Finanziario : Documenti di Footbll Leaks rivelano come i due club avrebbero esercitato pressioni per aggirare il Fair Play Finanziario e limitare le sanzioni dall'UEFA. L'articolo Football Leaks, così PSG e City hanno aggirato il Fair Play Finanziario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Football Leaks : Psg e City hanno aggirato il Fair Play con l'aiuto dell'Uefa : Le nuove rivelazioni di Football Leaks fanno tremare i grandi club europei e la Uefa. Sotto accusa soprattutto Psg, Manchester City e il presidente della Fifa Gianni Infantino per la sua carica di ...

Rivelazione shock sull’UEFA : avrebbe aiutato PSG e City a raggirare il Fair Play Finanziario : PSG e Manchester City nei guai dopo i documenti svelati da Football Leaks che mettono in cattiva luce anche Infantino e l’UEFA Rivelazione shock sull’UEFA: avrebbe aiutato PSG e Manchester City a raggirare il Fair Play Finanziario. Le rivelazioni di Der Spiegel, legate ad alcuni documenti svelati da Football Leaks, fanno tremare i vertici del calcio mondiale. All’epoca dei fatti, il presidente dell’Uefa era Platini ...

Calcio - come il Fair Play finanziario ha fatto tornare le squadre in utile : Un giocatore di Calcio (Getty Images) La parola fair play finanziario è solita spaventare tifosi e club. Ma ha decisamente funzionato nel suo scopo originale, ovvero evitare che l’industria del Calcio si trasformasse in un bagno di sangue per i proprietari. Lo dimostra l’ultimo studio della Uefa, presentato in questi giorni. Nel 2017, per la prima volta in 10 anni, i 718 club di prima divisione europea hanno finalmente generato utili, per una ...

Fair Play Day - in scena 'Put the Ball and… Run!' : Roma, 26 ott. (Labitalia) - Per il 31 ottobre, al Salone d’Onore del Coni, previsto il tutto esa[...]