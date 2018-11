Fahrenheit 11 9 | di Michael Moore

Programmi TV di stasera - lunedì 5 novembre 2018. Su La7 il docu-film di Michael Moore «Fahrenheit 11/9» : Michael Moore Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda Serie - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2018, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini. Prodotta in Italia. Souvenir: Un uomo privo di documenti e cellulare viene ritrovato in un cantiere della metropolitana, È stato aggredito e percosso, In coma, viene trasportato all’ospedale senza che nessuno sia riuscito a parlargli. I Bastardi riescono faticosamente a risalire ...