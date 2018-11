Fabrizio Lucchesi | “La Roma ha la rosa per competere con le prime | ma in campionato non

calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018)è intervenuto nella trasmissione sportiva di Radio Cusano Campus “Sport Academy”, condotta da Massimiliano “Max” Cannalire e Ronald Giammò, ed ha espresso pareri interessanti sulle vicende della Fiorentina e della, a pochi giorni dall’incontro del “Franchi”, su Sarri ed Empoli., grande conoscitore del mondo dello sport, oltre che della sua gestione. Facciamo un discorso, oltre la singola sfida Fiorentina-, parlando della stagione di queste due società. Iniziando con la Viola. “Sta andando meglio delle aspettative, sicuramente: deve confrontarsi con l’autofinanziamento e quindi investire molto sui giovani. Non è la vecchia Fiorentina, che puntava al vertice, ma questo la società lo ha chiarito. La città invece non è felicissima di ciò ma non si può rimproverare ai vertici del club mancanza di sincerità”. Firenze si sente ancora borghese, ...