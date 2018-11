Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano anche Fedez e la Ferragni

ilgiornale

: La portabandiera del #MeToo in Italia sta con Fabrizio Corona. Inutile, in questo Paese anche le cose più serie e a… - il_pucciarelli : La portabandiera del #MeToo in Italia sta con Fabrizio Corona. Inutile, in questo Paese anche le cose più serie e a… - MaxGramel : Asia Argento e Fabrizio Corona incarnano un controsenso: l’attrazione dei simili. “Corona d’Argento”, #IlCaffè di… - SkyTG24 : 'Ci dipingono come dannati, ma in realtà siamo due anime buone”: l'attrice #AsiaArgento in un'intervista ha svelato… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)sono pronti a spodestare il trono social di Chiara? La fresca, freschissima love story tra l"ex re dei paparazzi e l'attrice e regista ha fatto clamore, facendo impazzire i social, dove gli utenti si sono scatenati nel commentare la notizia di gossip.Insomma, pane per i denti di Facebook e soprattutto Instagram, dove il primato dei "Ferragnez" rischia ora di traballare e cadere. Sotto i colpi die di, che dopo la pubblicazione del loro bacio hanno iniziando a mandarsi messaggi d'amore su Instagram., per esempio, ha pubblicato nelle sue stories un video diche canta e balla "All eyez on me". Peraltro lo stessoha fatto produrre delle magliette del suo marchio con stampata proprio la scritta "All eyez on me", a mo' di omaggio alla loro storia d'amore appena sbocciata. Una frase che compare in tutte le ...