F1 | nel 2020 si correrà anche in Vietnam

F1 - il calendario si prepara ad accogliere un nuovo Gran Premio : nel 2020 l’ingresso ufficiale : Liberty Media ha ufficializzato l’ingresso in calendario nel 2020 del Gp del Vietnam, che si disputerà sul circuito cittadino di Hanoi Il Vietnam si prepara ad avere il proprio Gran Premio, si disputerà sul circuito cittadino di Hanoi ed entrerà ufficialmente in calendario nel 2020. Ad ufficializzarne l’ingresso è Liberty Media, tramite un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi: “il Gran Premio del Vietnam ...

Formula 1 - nel 2020 si correrà il GP del Vietnam : Se ne è parlato per settimane ma, oggi, è arrivata la notizia ufficiale: il Vietnam ospiterà la Formula 1 a partire dal 2020. Si correrà ad Hanoi, su un circuito cittadino che sorgerà praticamente nel cuore della capitale Vietnamita. Si aggiunge così un nuovo tassello al puzzle del circus del futuro, che mira a migliorare la sua espansione globale.Nuovo circuito cittadino. Il tracciato misurerà 5,5 chilometri e, secondo quanto comunicato dagli ...

Franco Zeffirelli alla regia di Rigoletto. L'opera debutterà nel 2020 : Franco Zeffirelli torna alla regia di un'opera lirica. Ha scelto Rigoletto di Giuseppe Verdi , per portare l'eccellenza italiana in uno dei templi emergenti della lirica mondiale, la Royal Opera House ...

Dalla 24 Ore di Le Mans alla Casa Bianca nel 2020? : No tranquilli. Non ci stiamo dando alla politica. Però, guardando fuori dal mondo del motorsport, questa è una settimana sicuramente importante a livello mondiale perché negli Stati Uniti si tengono le elezioni di mid-term e, volenti o nolenti, dal risultato finale ne saremo coinvolti anche noi. Cosa c’entra quindi la gloriosa 24 Ore di Le […] L'articolo Dalla 24 Ore di Le Mans alla Casa Bianca nel 2020? sembra essere il primo su ...

Il primo iPhone 5G arriverà nel 2020 : (Getty Images) Mentre alcuni produttori sembrano già pronti a lanciare il loro primo smartphone 5G sul mercato (tra questi Xiaomi, il cui primo esemplare sarà una variante dell’appena annunciato Mi Mix 3), Apple sembra non avere particolare fretta di dotare i suoi iPhone delle potenzialità sbloccate dalla tecnologia cellulare di prossima generazione. Secondo alcune fonti interpellate da Fast Company ma rimaste anonime, sembra infatti che i ...

Dampyr - il celebre fumetto diventa un film : uscirà nel 2020 : Il padre è un 'maestro della notte', esponente di una stirpe di arcivampiri immortali che da millenni hanno abbandonato il proprio mondo morente, in un'altra dimensione del multiverso, e si sono trasferiti sulla Terra. La madre è una donna umana, morta nel darlo alla luce: lo hanno chiamato il 'Figlio del Diavolo'. Il suo sangue è letale per i vampiri, sia per i semplici 'non morti', sia per i 'maestri' ed in quest'ultimo caso è l'unica arma che ...

F1 - possibile un Gp in Olanda nel 2020 : ROMA - La One Management, società che gestisce l'organizzazione della Formula 1, avrebbe intenzione di riportare un Gran Premio in Olanda a partire dal 2020. Secondo quanto riporta il quotidiano ...

F1 - si pensa a un Gp in Olanda nel 2020 : ROMA - La One Management, che gestisce l'organizzazione della Formula 1, avrebbe intenzione di riportare un Gran Premio in Olanda a partire dal 2020. Secondo quanto riporta il quotidiano olandese De ...

Auto autonome - accordo Toyota-Softbank. La casa giapponese punta a primo veicolo nel 2020 : TOKYO - La casa Automobilistica Toyota e l'operatore giapponese delle telecomunicazioni Softbank siglano un accordo per collaborare nel settore avanzato della guida Autonoma e nei servizi di...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - l’Italia ha un nuovo Signore degli Anelli dopo Chechi e Morandi. E verso le Olimpiadi 2020… : Marco Lodadio ha compiuto un piccolo grande passo nella storia della Ginnastica artistica italiana. Il laziale ha saputo riportare il nostro Paese su un podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni di digiuno (al maschile), ci è riuscito alla sua prima finale iridata e lo ha fatto con una classe cristallina, da vero veterano nonostante i 26 anni che rappresentano la piena maturità in questo sport (per quanto riguarda il “sesso ...

L'annuncio del Vietnam : 'GP di Formula 1 nel 2020' : Il Vietnam ospiterà nel 2020, nella capitale Hanoi, un GP di Formula 1. Lo hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. 'La città di Hanoi è riuscita ad aggiudicarsi il diritto di ospitare ...

Formula Uno - ufficiale il Gp del Vietnam nel 2020 : La Formula Uno sbarca in Vietnam, è ufficiale l'assegnazione alla capitale Hanoi di un Gran Premio nel 2020. Il mondo dei motori supera ormai qualsiasi confine geografico, è ufficiale l'arrivo della Formula Uno in Vietnam , risultato davvero storico per questo Paese. La notizia si apprende da una lettera del ...

Croazia in Schengen nel 2020 : Bruxelles pronta a frenare : Un documento boccia l'iter di adeguamento di Zagabria ai parametri richiesti per entrare nell'Area: Paese non ancora pronto a fungere da confine esterno Ue

"nel 2020 guerra civile negli Stati Uniti". La profezia che getta tutti nel panico : La guerra civile potrebbe scoppiare negli Stati Uniti d'America dopo le elezioni presidenziali del 2020 secondo lo storico Neil Ferguson dell'università di HarvardL'articolo riportato dal Sunady Times riporta la notizia dello studioso americano Ferguson che avrebbe predetto lo scoppio di una guerra civile dopo le elezioni presidenziali del 2020 traguardo definitivo della scissione che da anni, dopo l'elezione di Trump, è tangibile all'interno ...