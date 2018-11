F1 | in Brasile più sicurezza per piloti e team

Battisti è già fuggito dal Brasile. A casa sua non c'è più nessuno : A dirlo è un poliziotto della sede locale della polizia civile di Cananéia. Risale a sabato scorso l'ultimo avvistamento ufficiale di Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac. Un testimone donna dice di averlo visto imbarcarsi su un battello proprio a Cananéia, villaggio di pescatori a circa 260 km da San Paolo. Probabilmente in fuga da quel Brasile che, dopo i cinque anni di carcere, alla fine con l'ex presidente dei poveri Luiz Inácio Lula da ...

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Esponente di estrema destra, Jair Bolsonaro è figlio di genitori di origine italiana. Candidato del piccolo partito...

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Domenica il Brasile si ferma per il turno di ballottaggio delle elezioni presidenziali. L'esponente di estrema destra Jair...

Anche in Brasile la sinistra non c'è più e vince la banalizzazione rozza della politica : (Questo post è a cura di Raffaele Nocera, docente di Storia dell'America Latina all'Università di Napoli "L'Orientale")Le vicende politiche, economiche e sociali che hanno caratterizzato le democrazie dell'America Latina nell'arco dell'ultimo quarto di secolo ci restituiscono un quadro inquieto.La crisi economica rappresenta uno dei principali fattori che spiegano le difficoltà attraversate dalle forze di sinistra ...

L'era Bolsonaro alle porte nel Brasile sempre più sfiduciato : Domenica prossima inizia una nuova epoca per il Brasile: L'era Bolsonaro. Lo dicono i sondaggi, con dati che appaiono indiscutibilmente a favore del discendente di emigrati di Anguillara Veneta. A lui si contrappone Fernando Haddad, l'erede designato da Luiz Inácio Lula da Silva che, in carcere a Curitiba dallo scorso aprile, era in testa ai sondaggi fino a quando ha dovuto rinunciare alla candidatura, ed era l'unico a sinistra in grado ...

Jeep Compass è il SUV più venduto in Brasile da inizio anno : A quanto pare, però, presto il mercato brasiliano verrà inondato di nuovi Sport Utility Vehicle . Ad esempio, Fiat prevede di lanciare in Brasile almeno due nuovi SUV, fra cui uno basato sulla Argo . ...

Brasile : Fmi toglie quattro decimali a crescita dell'economia - stime 2018 a più 1 - 4 per cento : Brasilia, 09 ott 17:28 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha ridotto le proiezioni di crescita per il Prodotto interno lordo , Pil, del Brasile del 2018, passando... , Brb,

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : IRAN vs POLONIA , ore 19.30, Pool D a Varna, : Scontro diretto per il primo posto: i persiani blinderebbero il primato in caso di clamorosa vittoria, i Campioni del Mondo lo ipotecherebbero ma poi ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo del Brasile e della Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): L’Olanda è la grande rivelazione di questi Mondiali, ha sconfitto le corazzate Francia e Brasile e ora ha addirittura la chance di chiudere in ...

In Brasile la sinistra è sempre più debole : Lula non potrà candidarsi alle presidenziali e il Partito dei lavoratori ha dieci giorni per per nominare l’ex sindaco di São Paulo Fernando Haddad. Ma la situazione è molto complicata. Leggi