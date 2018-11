F1 | colpo gobbo della Ferrari | si valuta l’ingaggio di un pilota al corrente dei segreti

sportfair

: @giucruciani Lautaro Martinez è un bidone....se questo non è un colpo Gobbo....... - Shangkee2 : @giucruciani Lautaro Martinez è un bidone....se questo non è un colpo Gobbo....... - Rico_Capone : colpo gobbo - OrgoglioC : @RossoneroKonic @_Lodetti_ Il Gobbo bastardo gli da un colpo sulla schiena -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La scuderia di Maranellola possibilità di ingaggiare Pascal Wehrlein come development driver, sfruttando le conoscenze Mercedes del tedesco Completata la line-up del 2019 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, laadesso si concentra sul ruolo di development driver con l’obiettivo di sostituire il partente Kvyat. LaPresse/Photo4 Il russo infatti tornerà alla Toro Rosso nella prossima stagione, lasciando libero un posto che potrebbe essere occupato da… Pascal Wehrlein. Il profilo del tedesco è uno di quelli vagliati da Arrivabene, che potrebbe decidere di puntare su di lui per affidargli il ‘ragno’, sfruttando la conoscenza del simulatoreMercedes acquisito negli anni trascorsi a Brackley. Il driver di Sigmaringen è uno dei pochi aldeiW09, una situazione da non farsi sfuggire per lache conoscerebbe così ...