Esposizione prenatale al fumo e sviluppo di asma

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Negli ultimi decenni la prevalenza dell’e della broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia cronica che coinvolge bronchi e polmoni, è aumentata in misura considerevole. Lodi strategie di prevenzione, che costituisce dunque una necessità urgente, è ostacolato dal fatto che i meccanismi molecolari alla base di queste malattie non sono interamente noti. L’(in utero) aldi sigaretta è uno dei principali fattori di rischio, non solo per un alteratodella funzione polmonare e per una ridotta crescita del feto, ma anche per lodie, forse, di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Recenti evidenze suggeriscono che il rischio di sviluppare queste due malattie possa essere trasmesso da una generazione all’altra anche, per esempio, dai nonni ai nipoti. I meccanismi della trasmissione genetica sono stati studiati in molte ...