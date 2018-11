eSports | FIFA 2019 è ingiocabile? Tutti i problemi del celebre videogioco di calcio

eSports : Mirabilandia e FIFA 19 protagonisti della season five targata LiveLeague : FIFA 19 si candida già a titolo di imperatore della console. Dopo aver fatto registrare un autentico boom di acquisti nelle ultime settimane a livello internazionale, l’ultimo capitolo di casa EA si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno di kermesse e tornei competitivi sportivi. Una delle prime location ufficiali che ospiteranno le finali di un torneo competitivo del videogame sarà il parco giochi di Mirabilandia (a Ravenna in ...

Fifa 2019 - eSports : Kurt 0411 bannato dalla EA e lui lascia il gioco! Contattato un avvocato : I proplayer spuntano fuori come funghi ormai, ma da ieri Fifa 19 ne ha uno in meno. Stiamo parlando di Kurt “Kurt0411” Fenech, un ragazzo di Malta che ha appena dato l’addio al gioco di calcio più famoso del mondo in maniera piuttosto burrascosa. Oltre ad abbandonare Fifa 19, infatti, il giocatore potrebbe rivolgersi a un avvocato. Kurt0411 si è ritirato da martire per tutti gli utenti di Fifa 19 L’addio a Fifa 19 di Kurt0411 è stato annunciato ...