EPOS ERIC | consorzio per raccolta e condivisione dati scientifici su fenomeni naturali

Modica - ex d EPOS ito locomotive pericoloso : diffida alle Ferrovie : diffida nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché intervenga per mettere in sicurezze il vecchio immobile che ospitava l'officina- deposito locomotive della Stazione Ferroviaria. Sono stati l'...

Pisa - incendio in dEPOSito di rifiuti speciali : nessun pericolo per popolazione : Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato ieri sera in un deposito di rifiuti speciali dell’azienda Waste Recycling di Santa Croce sull’Arno (Pisa): le fiamme sono state domate in poche ore e i danni sono stati contenuti. Sul posto anche i tecnici di Arpat e Asl per valutare eventuali conseguenze ambientali e per la salute pubblica. L’azienda Waste Recycling ha reso noto che “il rogo non ha prodotto fumi o ...