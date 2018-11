Enrico Silvestrin fa piangere Federica Panicucci a Mattino 5

lanostratv

: @mattino5 @E_Silvestrin @GrandeFratello Mi sarebbe piaciuto vedere anche una clip sulla magnifica serata con la chi… - ContiLucya : @mattino5 @E_Silvestrin @GrandeFratello Mi sarebbe piaciuto vedere anche una clip sulla magnifica serata con la chi… - Valerio71184973 : @fan_velvet @E_Silvestrin Allora abbiamo perso giorni a litigare su nulla ??. Poi.. pure Enrico nn è concorde. E Wal… - Valerio71184973 : @laurafinocchi @E_Silvestrin Ha detto che con Walter si sono incrociati, capiti, ascoltati, aiutati. Ha dedicato un… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)piange dopo il racconto di5 “Le lacrime in tasca io le ho sempre”. Sono state queste le parole dioggi aCinque, dopo un momento toccante che l’ha fatta commuovere.ha fatto5. Il racconto del deejay sulla morte della madre ha toccato tutti nel salotto mattutino di Canale 5 e in particolare la conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime, pensando forse al padre che è venuto a mancare qualche anno fa. In studio è stata mandata la clip del confessionale in cui l’attore parlava appunto della perdita della madre.ha svelato il gelo provato quando i medici hanno dato un mese di vita al genitore. Una diagnosi che lui ha fatto fatica ad accettare. Il deejay ha raccontato di aver stretto la madre in un caldo ...