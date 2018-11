Enrico Acciani dietro la macchina da presa con Miodesopsie

aldiladelcinema

(Di mercoledì 7 novembre 2018) E’ giovanissimo ma già vanta numerose regie alle spalle. Lui èclasse ’94 e con un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver girato due cortometraggi dal titolo “Blasè”, che parla dell’alienazione umana nella metropoli, così come la concezione dell’uomo blasé formulata nell’opera di Simmel The Metropolis and Mental Life, nel 1903 e “La Figlia di Mazinga” che racconta la storia di Franco Mazinga, squattrinato padre di Christine, che sfrutta la figlia come modella in alcuni set fotografici (entrambi presenti a Cannes nella categoria Short Film Corner), riscuotendo un buon successo, si sta preparando per girare il suo primo lungometraggio dal titolo “”. Una storia che parla di Alba una donna di ha 30 anni. Lavora come guardia notturna in un museo di arte moderna. Soffre di, le mosche volanti che vediamo nel cielo: lei ne vede troppe rispetto al ...