Enria | un italiano super partes a capo degli 007 bancari europei

ilsole24ore

: La BCE ha scelto Andrea Enria come capo della supervisione bancaria, dopo che la Lega non aveva appoggiato la sua c… - FerdiGiugliano : La BCE ha scelto Andrea Enria come capo della supervisione bancaria, dopo che la Lega non aveva appoggiato la sua c… - CottarelliCPI : Andrea Enria, attuale capo dell’@EBA_News, è stato indicato come futuro presidente della vigilanza @ECB. Un altro i… - Lella2021 : RT @Lettera43: L'italiano #Enria è stato preferito alla vicegovernatrice della Banca centrale irlandese, Sharon Donnery, finora data per fa… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Laurea in Bocconi e master in Economia a Cambridge,in verità è uomo di istituzioni europee: dopo dieci anni come economista in Banca d'Italia e una breve esperienza, nel 1995, in qualità di ...