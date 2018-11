Eni e Intesa Sanpaolo portano a Torino ' Dreamers 1968'

Intesa San Paolo - unica banca italiana negli indici Dow Jones per la sost Eni bilità : Per l'ottavo anno consecutivo Intesa San Paolo è stato incluso negli indici finanziari Dow Jones Sustainability Index Europe e Dow Jones Sustainability Index World , tra i più importanti indici ...

Ex AlEnia - in salvo 174 operai : Leonardo firma l'intesa bis : Fallimento del polo internazionale delle manutenzioni aeronautiche di Capodichino: sono tutti salvi i 174 lavoratori ex Alenia messi in cassa integrazione a zero ore dalla new company controllata da ...