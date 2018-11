Eni | accordo con Lukoil per uno scambio di partecipazioni sulle licenze in Messico

Accordo tra Eni e Ionity per inserire colonnine di ricarica veloce nei distributori Eni : Non c’è dubbio sul fatto che il futuro della mobilità, almeno per ora, sia elettrico. Infatti tutte le grandi aziende di automobili stanno virando verso questa direzione e le auto elettriche hanno sicuramente molti vantaggi leggi di più...

Eni e Ionity siglano accordo per sviluppo colonnine di ricarica superveloci : ENI e Ionity hanno siglato un accordo quadro per lo sviluppo delle colonnine di ricarica superveloci nelle stazioni di servizio ENI . Ionity , joint venture fra BMW , Daimler , Ford e il Gruppo ...

Salvini e Di Maio - accordo sulla pace fiscale : esclusi «scudo penale» e bEni all’estero : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea. «Stiamo varando i piani di riforme strutturali più importanti della storia d’Italia».

Accordo tra Eni e Università di Napoli Federico II : Roma, 15 ott., askanews, - Eni e l'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno siglato oggi un Accordo di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo nel mondo dell'energia, dell'economia ...

Fondazione Barilla-Miur - accordo per alimentazione sostEnibile : Milano, 11 ott., askanews, - Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition e Ministero dell'Istruzione hanno siglato un accordo triennale per promuovere tra i giovani delle scuole le tematiche della ...

Iago Falque : 'Sono guarito. Rinnovo? Siamo vicini all'accordo - qal Torino sto bEnissimo' : Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Da quando sono arrivato ho sentito la fiducia e mi sento molto importante. Non sono imprescindibile,m nel calcio lo è solo Messi. Lui e CR7 sono due campioni ma l'argentino per me è più forte.

Libia : Eni - BP e NOC firmano accordo per ricominciare le esplorazioni : Il presidente della libica National Oil Corporation, Mustafa Sanalla l'amministratore delegato di BP, Bob Dudley, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato a Londra una ...

Migranti dalla Germania - il viceministro MoltEni : 'Con noi nessun accordo. Fanno campagna elettorale' : Solo un problema di comunicazione. Per il Viminale la notizia che i dublinanti torneranno in charter in Italia è fuorviante e dà l'idea di sbarchi di massa. Così Nicola Molteni, sottosegretario all'...

Pharmanutra sigla accordo con FresEnius Kabi Switzerland : Pharmanutra ha siglato un accordo con Fresenius Kabi Switzerland, società della multinazionale tedesca Fresenius Kabi , grazie al quale la società italiana rafforzerà la propria presenza nel mercato ...

Accordo Eni-AMA : biocarburante dagli oli alimentari esausti : Eni e AMA , società pubblica di Roma Capitale , hanno sottoscritto un Accordo per avviare, presso le sedi Eni di Roma in piazzale Mattei e in via Ribotta, la raccolta di oli alimentari esausti ...

Eni - accordo con GE per sviluppo primo parco eolico in Kazakhstan : ENI e GE Renewable Energy hanno firmato un accordo con il quale GE fornirà, per il parco eolico di Badamsha in Kazakhstan, 13 turbine eoliche onshore, di un'altezza di 85 metri, un diametro rotore di ...

Pallavolo - si arricchisce il numero di sponsor della MillEnium Brescia : firmato l’accordo con la Euro Image 2000 : La Millenium Brescia ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo rapporto di parnership commerciale con Euro Image 2000 La Millenium Brescia dà il benvenuto tra i propri sponsor alla Euro Image 2000, che opera da oltre vent’anni nel settore della comunicazione visiva per fornire un servizio di alta qualità nella produzione in digitale di immagini di piccolo e grande formato. L’esperienza maturata abbinata alla flessibilità operativa e al ...

Accordo Eni-Iraq per impianto di desalinizzazione dell'acqua : L'Eni costruirà un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Iraq. È quanto si legge in comunicato del ministero del petrolio di Baghadad. Il governo iracheno ha raggiunto un Accordo con l'Eni per la ...

Ferragni - per mamma Marina niente DomEnica In : non trova l'accordo con la Rai : Marina Di Guardo , la mamma di Chiara Ferragni , non sarà un'opinionista della prossima edizione di 'Domenica In' . Nei giorni scorsi erano circolate voci circa un possibile inserimento della ...