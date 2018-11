: #ElectionNight, Democratica, socialista e vicina a Bernie Sanders. A 29 anni è la più giovane ad entrare al… - SkyTG24 : #ElectionNight, Democratica, socialista e vicina a Bernie Sanders. A 29 anni è la più giovane ad entrare al… - SkyTG24 : #UltimOra #ElectionNight, la democratica Alexandra #OcasioCortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nel… - SkyTG24 : #UltimOra #ElectionNight, #AyannaPressley eletta in #Massachusett. E' la prima donna di colore a rappresentare lo S… -

In queste,leprotagoniste sono le. La democratica Letitia James batte il repubblicano Keith Wofford e diventa la prima donna Afroamericana procuratore generale di New York E nel Kansas,vince Sharice Davids prima nativa americana che appartiene alla tribù Ho-Chunk Nation e prima parlamentare dichiaratamente gay. Alexandria Ocasio-Cortez di origine portoricane è l'astro nascente del partito democratico,eletta nel collegio 14 di New York. Ilhan Omar e Rashida Tlaib sono le primemusulmane elette al Congresso.