Elezioni regionale | Legnini disposto a candidarsi | ma solo con un progetto nuovo e plurale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L'Aquila - "Sono disponibile a candidarmiper un". A scriverlo, in una lettera inviata e pubblicata dall'edizione abruzzese de 'Il Messaggero', è l'ex vicepresidente del Csm, Giovanni, che interviene nel dibattito politico sulle candidature delleregionali in Abruzzo, in programma il prossimo 10 febbraio, ribadendo di non essere disponibile acome "capo della coalizione uscente di centrosinistra". "Eserciterò tale opzione - spiegariferendosi all'eventualità di una sua candidatura a presidente della Regione -se sarà possibile realizzare unaperto e, un'alleanza tra progressisti e liberali, capace di coltivare i valori del lavoro e dell'innovazione, della solidarietà e della legalità.se arriveranno ...