Elezioni midterm Usa | dollaro sconta vittoria democratici alla Camera | euro sale fino a

Elezioni Usa di midterm : i Dem riconquistano la Camera - il Senato va ai Repubblicani : I risultati delle Elezioni statunitensi di metà mandato: i democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera ma è fallito il tentativo di rovesciare la maggioranza al Senato. “Un enorme successo questa sera. Grazie a tutti”, twitta a caldo Donald Trump che perde dunque il controllo di uno dei due rami del Congresso.Continua a leggere

Elezioni Usa Midterm - Alexandria : la deputata più giovane - guida l'onda di volti nuovi : ... per meriti scolastici, un asteroide, il 23238 Ocasio-Cortez, ma che poi, laureata a Boston in economia e relazioni internazionali, ha preferito tornare a New York per fare lavoro sociale ...

The Flash 5×05 non va in onda : Grant Gustin e i suoi in pausa per via delle Elezioni di midterm : È inutile lanciarvi in una ricerca che non vi porterà da nessuna parte: The Flash 5x05 non va in onda e non lo ha fatto nemmeno negli Usa qualche ora fa. Il consueto appuntamento del martedì sera con Grant Gustin e la sua allegra brigata è saltato proprio per via delle elezioni di midterm che sta tenendo impegnati gli americani in queste ore. Questo significa che The Flash 5x05 non sarà disponibile oggi in streaming e nemmeno domani visto che ...

Midterm - perché la California ci dirà chi ha vinto le Elezioni : La California non è mai stata molto decisiva nelle elezioni di Midterm . Lo Stato della costa occidentale degli Stati Uniti tende a cambiare poco la propria posizione politica. Ma quest'anno, può ...

Elezioni Usa Midterm : nuovi volti e prime volte : I vincitori più significativi della notte elettorale americana: dalle prime donne musulmane entrate in Congresso al primo governatore dichiaratamente gay

