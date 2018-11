Elezioni Midterm | Trump | Grande vittoria | ora collaboriamo con i democratici

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) "Una, oltre ogni aspettativa". Donaldesulta per il risultato del Partito repubblicano alledi. Dopo il voto si è rafforzata la maggioranza dei conservatori al Senato; ma ihanno strappato al Grand Old Party la maggioranza alla Camera.Nella mattinata americana,ha commentato l'esito della tornata elettorale. "Abbiamo vinto nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile", ha detto. E ancora: "Il partito repubblicano ha sfidato la storia per espandere la maggioranza al Senato".Il presidente però tende anche la mano ai. "È il momento di unirsi, mettere da parte le faziosità, e mantenere il miracolo americano", ha suggerito nei ripetuti appelli a "lavorare insieme", indicando in particolare due temi prioritari: costruzione di infrastruttre e provvedimenti per la salute. Apertura anche alla possibile speaker ...