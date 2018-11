Eicma 2018 | Ridemood | gli eventi “fuori salone”

Eicma 2018 : la moto del futuro secondo Bosch : Le due ruote restano, insieme al telaio e agli altri elementi della ciclistica, ma tutto il resto cambia. La moto del futuro sarà simile a quella che conosciamo oggi nell’aspetto ma molto diversa per quanto riguarda la tecnologia. Ce lo ha spiegato all’Eicma Geoff Liersch, che alla Bosch dirige il settore “due ruote” e lavora praticamente con tutte le Case motociclistiche presenti sul mercato. La motocicletta della nuova generazione ...

Aprilia RSV4 1100 FACTORY e RSV4 RR : le strepitose superbike della Casa di Noale a Eicma 2018 [FOTO] : Ecco la RSV4 più veloce, potente, leggera di sempre, equipaggiata con un motore V4 da 217 CV Aprilia RSV4 è da sempre il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla preziosa esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia che, nella sua giovane storia ha conquistato 54 titoli iridati, sette dei quali ottenuti nel campionato mondiale SBK. ...

Eicma 2018 apre al pubblico : tutte le novità Ducati [GALLERY] : EICMA 2018 apre al pubblico: Panigale V4R, Hypermotard 950 e il nuovo Diavel 1260 sono le tre novità assolute di EICMA2018, insieme alla nuova gamma Scrambler®, a Multistrada 950 S, Multistrada 1260 Enduro e tante versioni e livree inedite pronte per il 2019 apre alla fiera di Milano-Rho la 76a edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale del ciclo e motociclo, pronta per gli appassionati del settore dall’8 all’11 novembre. Dopo ...

Via a Eicma 2018 - nel segno della passione : Spettacolo, colore, leggerezza, allegria e tanti contenuti: questi i segni distintivi della cerimonia inaugurale della 76° edizione di EICMA nel corso della quale il presidente Andrea Dell’Orto ha dato il benvenuto a tutti “nel più grande contenitore di passione al mondo, benvenuti a casa”. Un’inaugurazione-evento assolutamente insolita e originale, presentata ieri, martedì 6 novembre, dalla […] L'articolo Via a EICMA ...

Eicma 2018 - il luna park della moto riapre i battenti – FOTO : Oltre 1200 espositori da 42 Paesi, distribuiti in 6 padiglioni, oltre alle aree esterne con piste per le gare e le prove su strada: sono questi i numeri di Eicma 2018, l’Esposizione Internazionale Ciclo, motociclo e Accessori arrivata alla sua 76esima edizione. L’evento si svolge, come di consueto, a Fiera Milano-Rho, dall’8 all’11 novembre: dalle 9, 30 alle 18, 30 tutti i giorni della manifestazione ad eccezione di venerdì 9, quando ...

Officine GP Design X-Mutant C5 : una “mutazione genetica” a Eicma 2018 [FOTO] : Mutazione è la parola chiave capace di raccontare la nuova special realizzata da Officine GP Design Luca Pozzato, il Daydreamer dell’atelier torinese, è partito da una Honda X-ADV, scooter crossover rivoluzionario lanciato dalla Casa giapponese, che ha rappresentato una base di partenza già atipica, ma molto interessante. Con un nome ispirato al fantastico mondo della Marvel, la Officine GP Design X-Mutant C5 – dove C5 equivale alla quinta ...

MotoGP - Dovizioso e Lorenzo all'Eicma 2018 : Messi in questo momento è il migliore insieme a Ronaldo - ha detto Jorge Lorenzo a Sky Sport -. Dal 2015 io non sono il migliore , voglio aspirare ad essere il migliore, chiuderò questo Mondiale all'...

Eicma 2018 - apre oggi la 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo - Motociclo e Accessori - Magazine sulla moda e i motori - Motor &... : Immancabile poi l'area esterna MotoLive, l'adrenalinico spazio racing di EICMA con gare titolate delle discipline off-road, show di freestyle e spettacoli di intrattenimento. L'evento inaugurale di ...

Dell'Orto - Eicma - : Italia 1° mercato Ue per moto - bene stime 2018 : Milano, 6 nov., askanews, - 'Dal nostro Paese, primo mercato in Europa, continuano ad arrivare segnali positivi. Il mese di ottobre segna infatti un più 18% sull'anno scorso e le nostre proiezioni ...

MV Augusta Dragster 800 RC : un’imperdibile novità “Brutale” a Eicma 2018 [FOTO] : La Dragster 800 RC interpreta al meglio la vocazione da “bruciasemafori” che l’ha resa celebre RC come Reparto Corse, il luogo dove nascono le MV Agusta destinate alle competizioni. All’origine della gamma RC c’è uno dei capisaldi della filosofia MV: la convinzione che le corse siano fondamentali per migliorare le moto in produzione di serie. Per questo il trasferimento tecnologico dalla pista alla catena di montaggio è quanto più ...

E-bike - le bici elettriche reginette green di Eicma 2018 : Oltre ad un uso quotidiano privato, il mondo delle E-bike sta iniziando a coinvolgere anche il settore commerciale. Infatti, Bosch porta a Eicma 2018 due soluzioni: la e-cargo con velocità fino a 25 ...

Bosch a Eicma 2018 - pronta per vincere sfida della sicurezza : ... MSC, per moto, che è il primo sistema di sicurezza al mondo 'tutto in uno'. Monitorando i parametri del veicolo a due ruote, come l'angolo di inclinazione, il sistema MSC può regolare la frenata ...

Suzuki all’Eicma 2018 : Presso la Fiera di Rho dal 6 all’11 novembre potrà infatti osservare per la prima volta da vicino la principale attrazione dello stand Suzuki, la nuova KATANA, moto di grande personalità, dal look iconico e dal fascino impareggiabile. Sotto i riflettori anche le altre novità, i visitatori potranno ammirare anche la RM-Z250 2019, che si rinnova completamente sulle orme della sorella 450, la GSX-R1000/R 2019, supersportiva d’eccellenza con nuovi ...

Eicma 2018 - Ducati Panigale V4 R e le altre novità : Come da tradizione Ducati ha anticipato l’apertura dell’Eicma di un paio di giorni, presentando tutte le sue novità durante una serata dedicata ed esclusiva chiamata Ducati World Première. Si è tenuta al Teatro Linear Ciak nella parte finale della convention che ha riunito a Milano i concessionari ufficiali, circa mille persone in rappresentanza dei 734 dealer presenti in 91 paesi. Claudio Domenicali, numero uno della Casa di Borgo ...