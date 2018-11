Ecco il movimento di Glucksmann per fare ripartire la sinistra liberale ed europeista

Piera Aiello - da testimone di giustizia a deputata del Movimento 5 Stelle : “Ecco la mia storia” : Piera Aiello è la prima testimone di giustizia ad entrare in Parlamento. Eletta alla Camera dei Deputati con il M5S alle elezioni politiche 2018, ha raccontato a Fanpage.it la sua storia, dall'omicidio del marito, Nicolò Atri, al suicidio della cognata Rita al rapporto con Paolo Borsellino: "Mi ero stancata di vedere le vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione".Continua a leggere