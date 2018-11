E tu quanto sei fascista? Scoprilo con il Sinistrometro del Fatto Quotidiano

ilfattoquotidiano

: Puoi essere spinto quanto vuoi, ma se non sei fatto per la tv e non hai l’intelligenza per farla, il pubblico ti ri… - davidemaggio : Puoi essere spinto quanto vuoi, ma se non sei fatto per la tv e non hai l’intelligenza per farla, il pubblico ti ri… - reportrai3 : «Se sei informatizzato mi certifichi le copie vendute. Oggi invece le copie vendute sono autocertificate dagli edit… - officialmaz : La credibilità. La acquisisci se sai di cosa parli. Sei onesto, sincero, responsabile. Sei capace di dimostrare qua… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L’ultimo passo verso il ridicolo della cosiddetta sinistra italiana si chiama “fascistometro”. E’ un test che intende misurare, teoricamente con ironia e dicon spocchia, il fascismo che è in noi. Sessantacinque frasi, luoghi comuni, slogan. Con questo test inedito, partorito dalle menti naziste del, potrete invece appuraresiate di sinistra e dunque superiori al vile volgo. In alcuni casi le frasi sono volutamente identiche a quelle del Fascistometro, perché spesso il “Giusto di Sinistra” è piùdei fascisti. Se per esempio Lenin avesseil Fascistometro, sarebbe risultato più nero di Farinacci. Per la cronaca hoil test anch’io, ma ho raggiunto mestamente il livello minimo di fascismo. Ci sono rimasto male e, per divenire un perfetto balilla anziano, sto prendendo in questi giorni lezioni da Belpietro e Crosetto. Spuntate tutte le frasi che vi ...