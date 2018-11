È successo in TV - 7 novembre 1988 | nasce Striscia la notizia video

È successo in TV - 6 novembre 2008 : un one woman show per Paola Cortellesi (video) : Rai 3 non è mai stata abituata al varietà e se ci ha provato, spesso e volentieri si è misurato un abito elegante sopra la tuta da agricoltore. La rete colta, la rete alta per una volta crea un'eccezione a se stessa con un varietà che in un modo o nell'altro ha lasciato il segno nella storia del terzo canale del Servizio Pubblico, Non perdiamoci di vista.Per entrare in questo territorio 'fantasma' ci vuole una professionista che conosce ...

È successo in TV - 5 novembre 2015 : ad X Factor 9 è lite fra una concorrente e il suo giudice (video) : E' la sera del 5 novembre 2015, su Sky Uno è appena terminato il terzo live show dell'edizione numero 9 di X Factor, edizione in cui Morgan sarà assente da quell'anno in poi. I 4 giudici seduti al tavolo solo Elio, Fedez, Mika alla sua seconda edizione consecutiva e infine Skin al suo debutto. Ci concentriamo su quest'ultima, giudice della categoria delle Under Donna per una singolare vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista.Al termine ...

È successo in TV - 4 novembre 1961 : nasce Rai 2 : Per l'appuntamento con la storia della tv giorno per giorno, oggi guardiamo al 4 novembre 1961, giorno della nascita di Rai 2 o più semplicemente del secondo canale come veniva chiamata fino al 1975 e di Rete 2 fino al 1983. Il canale viene battezzato da Mina, al picco massimo del suo successo.La partenza delle trasmissioni fu caratterizzata da un documentario dedicato alla prima guerra mondiale: infatti la nascita del canale coincise con ...

È successo in TV - 3 novembre 2016 : la TV racconta le unioni civili : Oggi non facciamo un grosso salto nel tempo: siamo nel 2016, anno dell'approvazione del ddl Cirinnà. Dal Nord al Sud nelle grandi città dello stivale e nei piccoli centri hanno iniziato a celebrarsi le prime unioni civili tra persone dello stesso sesso. Una svolta di vita per tanti che, fino ad ora, avevano incontrato difficoltà e ostacoli nella realizzazione quotidiana della propria vita in comune.La televisione vuole fare la sua parte ...

È successo in TV - 2 novembre 2008 : Giulio Andreotti e il malore choc a Questa domenica : Quella che vi raccontiamo oggi è una vicenda che ha lasciato il segno nella storia mediatica (seppur breve) di una trasmissione che ha provato a rimarcare l'intrattenimento della domenica pomeriggio su canale5 ormai già in odore di infotainment: Questa domenica condotta da Paola Perego nella stagione tv 2008/2009. Non solo! Ciò che è accaduto non è stato semplicemente ripreso dai giornali e telegiornali di tutto lo stivale, ma (suo malgrado) ...