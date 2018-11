E il Russiagate con il suo potenziale anti Trump? Non se ne parla | e i russi sorridono

Russiagate - Trump incontrerà Rosenstein : 23.35 Il presidente Usa, Donald Trump, riceverà giovedì il vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein, sul quale circolano con insistenza voci di dimissioni o licenziamento dopo la pubblicazione di informazioni secondo cui nel 2017 avrebbe suggerito di mettere da parte Trump perché inadatto alle funzioni di presidente. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Russiagate - Paul Manafort accetta di collaborare con il procuratore speciale Mueller : Paul Manafort, ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, ha scelto di cooperare con il procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate, l'inchiesta sulla presunta interferenza russa nelle elezioni del 2016. Già giudicato colpevole, in agosto, di frodi fiscali e bancarie, si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e per ostacolare la giustizia. La vicenda giudiziaria è legata ...

