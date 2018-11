DYNASTY WARRIORS 9 TRIAL arriva su PS4 e Xbox One

DYNASTY WARRIORS 9 : arriva un nuovo trailer per la co-op : Se vi state domandando come sarà la co-op di Dynasty Warriors 9, è appena stato pubblicato un trailer inerente proprio a questo aspetto del gioco, e tramite il quale possiamo vedere tutti i cambiamenti del titolo in questa modalità.Come riporta Dualshockers, il nuovo trailer lanciato da Koei Tecmo ci mostra l'aggiornamento per la modalità cooperativa del gioco, inizialmente pianificato assieme al lancio del titolo, ma che a causa di alcuni ...

DYNASTY WARRIORS 9 : Arriva la modalità co-operativa : KOEI TECMO Europe è felice di annunciare il debutto della modalità co-op a due giocatori in DYNASTY WARRIORS 9, grazie ad un nuovo aggiornamento che implementerà l’azione multiplayer online e offline. DYNASTY WARRIORS 9: Debutta la modalità co-operativa L’aggiornamento, disponibile in tutta Europa il 23 ottobre per PlayStation 4 e Steam, e in arrivo poco dopo su Xbox One, include anche nuovi aggiornamenti ...

DYNASTY WARRIORS 8 Xtreme Legends Definitive Edition è in arrivo su Nintendo Switch a dicembre : Koei Tecmo Europe ha annunciato che Dynasty Warriors Xtreme Legends Definitive Edition sarà disponibile per la prima volta, in versione digitale, il 27 dicembre 2018 su Nintendo Switch.Il gioco segue le storie dei regni di Wei, Wu, Shu e Jin attraverso le azioni di figure storiche militari e politiche mentre combattono per il controllo dei Tre Regni della Cina. Questa nuova compilation combina l'originale Dynasty Warriors 8 con Dynasty Warriors ...