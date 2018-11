Due scienziati tornano a ipotizzare che Oumuamua sia una navicella aliena (ma le probabilità sono scarse) : (Foto: ESO/M. Kornmesser) In un anno di dubbi e incertezze, lo abbiamo chiamato in tutti i modi possibili, da sigaro spaziale ad asteroide interstellare, fino a promuoverlo definitivamente a cometa. Ma sull’origine di Oumuamua, alcuni scienziati sembrano proprio non darsi pace: secondo due fisici Abraham Avi Loeb e Shmuel Bialy dell’Harvard Smithsonian Center for Astrophisics, ci sarebbe la possibilità che Oumuamua possa essere una ...

Nobel per la Medicina 2018 : chi sono i Due scienziati premiati : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è andato quest’anno a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Ad annunciarlo come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. James P. Allison, 70 anni, è nato a Alice in Texas (Stati Uniti), mentre Tasuku Honjo 76 anni, è invece originario di Kyoto (Giappone) James P. Allison, dopo il dottorato all’università del Texas, ...

Silvia e Giorgio - orgoglio tricolore : Due italiani nella classifica di Nature dei migliori scienziati al mondo : Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta ...

Ecco i giovani scienziati più promettenti al mondo. Tra loro Due italiani : Per fortuna non ci sono solo concorsi di bellezza: oggi una gara scientifica, unica al mondo, ha decretato i nomi degli 11 migliori scienziati emergenti al mondo. A indire questa particolare gara e a decidere i vincitori è la prestigiosa rivista Nature, che ha appena pubblicato la top eleven in un articolo dal titolo The World at Their Feet (Il mondo ai loro piedi). Nature ha selezionato gli scienziati a partire da un campione di oltre 500 ...

Nature - Due italiani tra gli 11 scienziati emergenti : Hanno il "mondo ai loro piedi" e "stanno lasciando un segno nella scienza". Così la rivista Nature definisce gli 11 ricercatori emergenti che sono stati selezionati tra 500. Tra questi, due di loro sono italiani: Silvia Marchesan, dell"università di Trieste, arrivata sesta, e Giorgio Vacchiano, dell"università Statale di Milano, undicesimo."Dal taglio dei costi dell'elettricità solare alla riduzione del rischio del cancro ovarico, gli 11 ...