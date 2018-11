Duckietown | le Olimpiadi della guida autonoma con le paperelle – VIDEO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Che ci fanno delle papere a bordo di mini-taxi a? Nulla, tranne farsi trasportare da un punto all’altro“loro” città, la. No, non stiamo dando i numeri, parliamo piuttostofinale delle gare olimpiche per le auto ache si terranno il prossimo venerdì 7 dicembre a Montreal, in occasionepiù importante conferenza sull’intelligenza artificiale, la Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems (NIPS). Attualmente sono in corso, invece, le qualificazioni dei concorrenti. L’idea delle AI Driving Olympics (AI-DO) è di un team del Politecnico di Zurigo ma tutto italiano,to da Emilio Frazzoli, Andrea Censi e Jacopo Tani: “Le AI-DO offrono uno sguardo sulle sfide che riguardano la creazione di auto a” dichiara Frazzoli, “una competizione scherzosa ma anche molto rigorosa su un banco ...