Ducati protagonista a Eicma con la supersportiva Panigale V4R

Ducati Diavel 1260 : i segreti del nuovo Diavolo rosso protagonista assoluto a EICMA [FOTO] : Battezzata Ducati Diavel 1260, la seconda generazione di questa mitica motocicletta sfoggia un aspetto più aggressivo nelle forme, inoltre è più performante, divertente da guidare nel misto e anche più confortevole, sia per il pilota che per il passeggero. L’anima da sport naked viene esaltatala dal motore Testastretta DVT 1262, in grado di erogare 159 CV (117 kW) a 9.500 giri/minuto e 129 Nm (13,1 kgm) a 7.500 giri/minuto con una curva di ...