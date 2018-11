Dragon Quest XI | Echi di un' era perduta | distribuite oltre 4 milioni di copie nel mondo

Dragon Quest Monsters : un nuovo titolo in sviluppo per console : Un nuovo capitolo di Dragon Quest Monsters sarebbe in sviluppo per console, riporta Gematsu.Un nuovo capitolo della serie farebbe sicuramente felici gli appassionati al franchise abituati a vedere i capitoli della serie Monsters uscire solamente per dispositivi mobili. L'annuncio di un capitolo console di Dragon Quest Monsters è stato fatto in occasione del ventesimo anniversario di Square Enix. Non vi sono ulteriori informazioni note, per cui ...

Dragon Quest X potrebbe arrivare in occidente in una versione offline : Durante un live stream, il produttore esecutivo di Dragon Quest, Yu Miyake, ha confermato di voler realizzare una versione offline per l'occidente di Dragon Quest X. Come riporta Siliconera, il 25 agosto 2018, Yosuke Saito, che si era ritirato dalla sua posizione di produttore del gioco, affermò che Dragon Quest X è pieno di ottime storie che persino si allineano con la serie di Dragon Quest convenzionale. Saito ha dichiarato: "parliamo di una ...

I futuri Dragon Quest saranno localizzati solo se Dragon Quest 11 venderà bene in occidente : Quella di Dragon Quest è sicuramente una delle serie più apprezzate in Giappone e ogni nuova pubblicazione è un vero e proprio evento e una garanzia per vendite stellari. Al di fuori del Giappone, nei mercati occidentali, Dragon Quest non ha avuto lo stesso successo. Non è stato un fallimento, certo, ma in mercati come Europa e Stati Uniti, rimane comunque una serie piuttosto di nicchia.Se tutto dovesse rimanere così, Dragon Quest 11 potrebbe ...

Dragon Quest Builders 2 : nuove immagini di gioco disponibili : Square Enix ha caricato in rete alcune nuove immagini riguardanti l'atteso Dragon Quest Builders 2, riporta Gematsu.I nuovi screenshot pubblicati ritraggono scene di battaglia, di esplorazione, nuovi personaggi, e naturalmente sequenze di costruzione.Possiamo infatti vedere il personaggio esplorare nei paraggi dell'Isola Vuota in cerca dei materiali per la costruzione di un avamposto.Read more…

Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta è finalmente disponibile per PS4 e PC : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, l'ultimo titolo dell'acclamata serie di giochi di ruolo e perfetto punto di partenza per i nuovi giocatori, è ora disponibile per PlayStation 4 e PC/STEAM. I fan di lunga data, così come i nuovi giocatori, potranno vivere l'accattivante storia di un eroe perseguitato e del suo viaggio insieme a un divertente gruppo di compagni leali, per risolvere il mistero del suo ...

Ufficiale Dragon Quest 11 - orari uscita su PC e PS4 oggi 4 settembre : miglior prezzo e requisiti : L'anno scorso Dragon Quest 11 ha fatto il suo debutto sul mercato, uscendo su Nintendo 3DS in Giappone. Il gioco di ruolo nipponico sviluppato da Square Enix vedrà il suo debutto anche su PS4, Nintendo Switch e soprattutto su PC, piattaforma per cui il gioco è particolarmente atteso. Dragon Quest 11 segnerà il ritorno, dopo un lungo tempo, di una serie a dir poco storica. Non sono molti i giochi provenienti dal Giappone che riescono a ...