Dragon Ball Super | la saga non è finita | nuovo arco narrativo in arrivo

Dragon Ball FighterZ (Switch) - recensione : Sull'onda di una serie tutta nuova, Dragon Ball Super, il capolavoro di Akira Toriyama è tornato con tutta la sua carica di energia e passione per accogliere i nuovi fan e il rinnovato amore di chi, come noi, tentava di sparare una Kamehameha in salotto, quasi venti anni fa. In tutto questo tempo tanti videogiochi dedicati a Goku e i suoi amici si sono avvicendati sulle diverse generazioni di console (indimenticabili Legend of Super Sayan su ...

Dragon Ball Z : La battaglia dei dei diventa anche un Anime comics : Dragon Ball Z: La battaglia dei dei è un film dedicato al brand di Dragon Ball uscito in italia nel 2014. Questo film ha fatto da apripista ad altri due film e ad una nuova serie Anime (Dragon Ball Super) che è arrivata anche nel nostro paese lo scorso anno, i film invece sono “La Resurrezione di F” ed il nuovissimo film dedicato a Broly in uscita a dicembre in Giappone. Star comics ha fatto uscire il 3 Ottobre un volume davvero ...

Dragon Ball Z x Adidas - ecco le sneaker per i fan di Goku & co : Per i fan del manga firmato Akira Toriyama e della relativa serie tv l’attesa sta finalmente per terminare: nelle prossime settimane approderanno finalmente in commercio le sneakers della collezione Dragon Ball Z x Adidas, ispirate ad alcuni dei personaggi più celebri del fumetto. Una capsule collection attesissima, svelata in anteprima da alcuni scatti del portale di e-commerce Bait che potete sfogliare nella nostra gallery: i primi ...

Dragon Ball FighterZ : il gioco approda su Nintendo Switch : Dragon Ball FighterZ approda anche sulla console ibrida più famosa, stiamo parlando di Nintendo Switch naturalmente.Come possiamo infatti vedere dal comunicato Bandai Namco, il gioco ha lanciato un nuovo trailer per festeggiare il lancio su Switch:Read more…

Dragon Ball FighterZ : in arrivo i personaggi di Cooler e C-17 : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato l'aggiunta di 2 nuovi personaggi giocabili: Cooler e C-17 arrivano in Dragon Ball FighterZ dal 27 settembre. I due personaggi saranno anche disponibili come DLC su Nintendo Switch dal 28 settembre.Domani è anche in arrivo un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Questo update porta una nuova arena originale, la Galactic Arena, nuovi livelli per i Ranked Match (incluso il livello più alto ...

Le sneaker Adidas dedicate a Dragon Ball : Da qualche tempo ormai gli appassionati di Dragon Ball sono con il fiato sospeso ad attendere aggiornamenti di ogni genere dal marchio di scarpe Adidas. Il motivo è semplice: qualche mese fa era emersa la notizia che brand bavarese avesse in cantiere una serie di sneaker ispirate all’opera leggendaria di Akira Toriyama, e da poche settimane le anticipazioni e le foto di alcuni dei modelli previsti hanno iniziato ad affiorare in Rete nella ...

Mima l'onda energetica - Podolski sui social diventa Dragon Ball : 'Kame… Hame… Ha'. Mani giunte, dirette verso l'obiettivo. La divisa è quella di Goku , la stessa indossata da tutti i combattenti del Genio delle Tartarughe , ma il protagonista in questione non è ...

Milan - Kessié e Calhanoglu amici per la pelle : la loro esultanza ispirata a Dragon Ball : Compagni in campo, grandi amici fuori. È la bella storia di Hakan Calhanoglu e Franck Kessié, diventati grandi amici da quando militano nelle file del Milan. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due va ben oltre il rettangolo di gioco. In particolare, la Rosea è voluta ritornare sulla particolare esultanza del turco e dell’ivoriano dopo il gol di quest’ultimo contro la Roma. esultanza Kessié ...