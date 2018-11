Douglas Trumbull | il pioniere degli effetti speciali

gqitalia

(Di mercoledì 7 novembre 2018) È la mente dietro alcune delle scene cinematografiche più iconiche della storia, come quelle girate insieme a Stanley Kubrick per il suo capolavoro filosofico-fantascientifico. Ha contribuito a rendere indimenticabili le atmosfere di “Blade Runner”, “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, “Star Trek” e “The Tree of Life”. Ma il due volte premio Oscarnon è solamente un creatore di, è anche un produttore e regista che ancora oggi nella sua casa-studio in Massachusetts esplora i limiti della settima arte mescolando tecnologia digitale e modellini vecchia scuola. La sua avventura nel mondo dell’audiovisivo incomincia nella Graphic Films, un piccolo studio di animazione dove lavora ad un film sui viaggi spaziali. Un lavoro che colpisce Stanley Kubrick, il quale lo vuole al suo fianco per “2001: Odissea nello spazio”, una pellicola che nel 2018 ...