Dopo dieci anni | il Napoli gioca al meglio coppe e campionato

Il grande fortino bianco di Abu Dhabi riapre Dopo dieci anni come centro culturale : dopo un decennio di chiusura, lo storico Qasr al-Hosn di Abu Dhabi si prepara a riaprire come sito turistico e culturale. Uno dei simboli più eminenti della capitale degli Emirati Arabi Uniti è stato integralmente restaurato, restituendo così al pubblico quella che è la fortezza più antica della regione....

Il ritorno del Titanic centodieci anni Dopo. Stessa nave e stessa rotta - ma più scialuppe - : A suo parere il nuovo Titanic, con le sue crociere attorno al mondo, sarà un icona in grado di 'ispirare e incantare la gente, attirando attorno a sè attenzione e mistero in ogni porto che visiterà'. ...

Biagio Antonacci si sposa : Dopo dieci anni d’amore le nozze con Paola : Biagio Antonacci pronto per convolare a nozze con la compagna Paola: dopo dieci anni d’amore arriva il sì Biangio Antonacci pare si sia finalmente deciso a sposare Marianna, sua compagna di vita da ben 10 anni. Il cantante, dunque, sembrerebbe adesso essersi deciso a fare il grande passo. A riportare lo scoop, oggi, è stato […] L'articolo Biagio Antonacci si sposa: dopo dieci anni d’amore le nozze con Paola proviene da Gossip e ...

Leopoldo Elia - dieci anni Dopo : A dieci anni dalla scomparsa di Leopoldo Elia, alla presenza del presidente della Repubblica, sono stati presentati in Senato i suoi discorsi parlamentari, in uscita per Il Mulino e curati da Andrea Manzella, decano dei parlamentaristi italiani. Manzella viene dalla scuola dei consiglieri parlamentari proprio come Elia e con lui ha condiviso importanti momenti istituzionali al governo, in Parlamento.Nella Sala Koch, che un tempo ospitava la ...

Dieci anni Dopo Heath Ledger torna il Joker : la versione di Joaquin Phoenix : È da sempre il più celebre antagonista di Batman e ora si è guadagnato un film tutto suo. Il Joker torna al cinerma, Dieci anni dopo l'iconica interpretazione di Heath Ledger - l'ultima prima della ...

Islanda - dieci anni Dopo la crisi… c'è un'altra crisi? : In questi due anni, l'economia è cresciuta ad un tasso annuo rispettivamente del 7,4% e del 4%. Secondo l'operatore aeroportuale ISAVIA, l'aumento annuale di quest'anno dovrebbe essere del 15%. Il ...

Ecco perché - Dopo i 45 anni - nove donne su dieci dormono male : Sulle conseguenze negative per la salute di un cattivo sonno notturno non ci sono dubbi. Dormire bene, soprattutto a una certa età, non è però così semplice. Lo mostra la fotografia sui disturbi del ...

E così sia : i Baustelle dieci anni Dopo "Amen" : Stasera alle Ogr di Torino concerto speciale della band toscana che celebra insieme il decennale dell'album della svolta e la fine del tour de "L'Amore e la Violenza vol. 2". Bianconi:"È un disco ...

Crisi e bolla - trema la finanza. Dieci anni Dopo il crac Lehman : 'Il prossimo non nascerà dalle banche' : Era il 15 settembre 2008 quando al 119 di Liberty Street, nei pressi di Times Square, a New York, i dipendenti di Lehman Brothers rincasavano, ma questa volta per lungo tempo. La più piccola tra le ...

I vampiri di Twilight dieci anni Dopo e il sogno eterno di una reunion : I vampiri, si sa, non invecchiano. Ma in compenso festeggiano gli anniversari. Quelli di Twilight, la saga campione d'incassi tratta dai romanzi di da Stephenie Meyer, compiono 10 anni e per l'...

Dieci anni Dopo Lehman : prossima crisi - le pensioni : 'Le banche americane sono le uniche società del mondo finanziario più sicure oggi di quanto non fosse allora', scrive il Financial Times . 'Hanno aumentato i livelli di capitale e il rischio di un ...

Molestie sessuali - presidente Cbs Les Moonves si dimette Dopo accuse da parte di dieci donne : Les Moonves presidente e amministratore delegato della Cbs Corporation, uno degli uomini più potenti della tv americana ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla pubblicazione di nuove accuse di violenza sessuale e Molestie contro di lui. In una dichiarazione, il consiglio di amministrazione del gigante dei media americano ha detto che la partenza di Moonves ha “effetto immediato” e che lui e la Cbs avrebbero donato 20 milioni ...

I reali effetti delle accuse di Viganò al Papa - dieci giorni Dopo : 'Non hanno mai creato problemi le tensioni - ha aggiunto il portavoce della Cei - che nascono fuori, le persecuzioni e le ostilità che la Chiesa ha incontrato nel mondo. Questa stagione ci sta ...

“Mamma Mia!” dieci anni Dopo il debutto torna al cinema al ritmo degli Abba : Preparatevi a cantare e ballare, ridere e amare di nuovo. dieci anni dopo che “Mamma Mia!” ha incassato più di 600 milioni di dollari, siete invitati a ritornare sula magica Isola greca di Kalokairi per un musical originale e tutto nuovo basato sulle canzoni degli Abba. Con gli attori del primo film e new entry che includono LILY JAMES, ANDY GARCIA e la vincitrice dell’Oscar CHER, la commedia musical sarà disponibile nelle sale ...