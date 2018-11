DOMENICA 11 NOVEMBRE | 3° MOBILITY DAY PARCHEGGI GRATUITI IN FIERA | ATTIVITÀ CULTURALI E

Atac - referendum a Roma DOMENICA 11 novembre : cosa sapere - Sky TG24 - : I cittadini della capitale daranno il proprio parere circa la messa a gara dell'azienda di trasporto pubblico. Si tratta di una consultazione non vincolante per l'amministrazione. I quesiti saranno ...

Alberobello - Bari - - «Duathlon città dei Trulli» - DOMENICA 11 novembre la decima edizione del trofeo «Santi Medici» : 'La gara di domenica chiude il ricco programma di eventi della nostra Festa Patronale – dice l'assessore allo Sport, Antonella Ivone – ed è l'occasione per vedere cimentarsi sulle nostre strade ...

Ascolti Tv di DOMENICA 4 novembre 2018 - dopo il flop di Portobello scoppia il caso Fazio : Analizziamo gli Ascolti di domenica 4 novembre 2018 . dopo il caso Antonella Clerici- Portobello in Rai scoppia anche il caso Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo che Fa , nonostante la piena ...

SAVIGLIANO/ Da DOMENICA 11 novembre tornano gli aperitivi in musica a Palazzo Taffini : Parallelamente agli Stages sono state organizzate manifestazioni musicali di alto livello: concerti, balletti, spettacoli operistici, tournèe in Europa con la partecipazione di prestigiosi solisti, ...

Ascolti Tv di DOMENICA 4 novembre 2018 - dopo il flop di Portobello scoppia il caso Fazio : Ascolti di domenica 4 novembre 2018 . dopo il caso Antonella Clerici- Portobello in Rai scoppia anche il caso Fabio Fazio. Il conduttore di Che Tempo che Fa , nonostante la piena fiducia di cui gode e ...

Ascolti tv 4 novembre : Barbara D’Urso vince su DOMENICA In di Mara Venier : Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque vince la sfida di ieri in tv e batte Domenica In di Mara Venier Barbara D’Urso regina della Domenica pomeriggio. Anche questa settimana i dati Auditel premiano il programma di Canale 5. Domenica Live ha infatti inflitto una nuova sconfitta alla concorrenza di Mara Venier, in onda con Domenica In su Rai1. […] L'articolo Ascolti tv 4 novembre: Barbara D’Urso vince su Domenica In di Mara Venier proviene ...

Ascolti TV | DOMENICA 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. In sovrapposizione DOMENICA Live 17.59% - DOMENICA In 15.42% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ...

Ascolti TV | DOMENICA 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. DOMENICA Live leader : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato ...

DOMENICA In vs DOMENICA Live : Ascolti tv pomeriggio 4 novembre 2018 : Siamo di nuovo qua: Domenica In vs Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 4 novembre 2018? Cosa è successo in entrambe le trasmissioni e quali ospiti di Mara Venier o Barbara d’Urso potrebbero aver spostato l’ago della bilancia e tenuto incollati alla tv più telespettatori possibili? Ecco i dati Auditel ed il riassunto di quanto è accaduto. Domenica Live: defezioni nel salotto di Barbara ...

Ascolti TV | DOMENICA 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato l’attenzione di 908.000 spettatori ...

Ascolti tv DOMENICA 4 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola di Pietro 2, terza puntata (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | DOMENICA 4 novembre 2018 : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

L’Isola di Pietro 2 : anticipazioni quarta puntata di DOMENICA 11 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - anticipazioni 4^ puntata (DOMENICA 11 novembre) : anticipazioni quarta puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, in onda domenica 11 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: Proseguono le indagini sull’omicidio di Vanessa (Beatrice Vendramin). Matteo (Federico Russo), al quale la ragazza ha trasmesso il virus HIV, viene fermato ed interrogato. Mentre Diego (Erasmo Genzini) tende a riavvicinarsi a Caterina (Alma Noce), PIETRO (Gianni Morandi) scopre che Elena (Chiara Baschetti) è ...