Dl sicurezza | via libera del Senato alla fiducia con 163 sì Salvini | «Governo andrà

Decreto sicurezza - via libera del Senato : il testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Agenzia per la sicurezza : così da Genova si vigilerà su ponti - strade e viadotti : In Liguria una sede della nuova Agenzia per la sicurezza. Ma per la piena operatività serviranno tempo e competenze

Bordoni : unica via per salvare Roma sono sicurezza e decoro : Roma – “sono due le ricette che possono salvare Roma dal suo evidente declino: la sicurezza e il decoro. E se non si e’ in grado di poterlo garantire allora e’ meglio passare la mano. sicurezza poiche’ il caso della povera Desiree e’ solo l’ultimo di una lunga serie e se non si potenziano le forze dell’ordine sul territorio non si puo’ garantire la sicurezza e impedire che esistano zone ...

"Rischio sicurezza" - Meghan Markle scortata via : ecco cos'è successo : Visita interrotta per la Duchessa del Sussex, evacuata da un mercato coperto di Suva, nelle isole Fiji

Strada dei Parchi : ancora bloccati i fondi per la messa in sicurezza dei viadotti : Non sono ancora disponibili i 192 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti della A24 e A25 promessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . Lo comunica Mauro Fabris , ...

Viadotti A24 : stop a Tir. In Abruzzo inadeguato standard sicurezza : Dopo il crollo del ponte Morandi la relazione del ministero delle Infrastrutture da cui si evince un livello di manutenzione ordinario che non fornisce garanzie sufficienti -

A24 e A25 - è allerta sicurezza. Il ministero : «Limitare traffico sui viadotti» : Limitazioni al traffico sulla A24 e A25. Le autostrade tra Lazio e Abruzzo presentano infatti «standard di sicurezza inadeguati» tanto da non poter sopportare una circolazione regolare....

A24 e A25 - è allerta sicurezza. Il ministero : 'Limitare traffico sui viadotti' : Limitazioni al traffico sulla A24 e A25. Le autostrade tra Lazio e Abruzzo presentano infatti 'standard di sicurezza inadeguati' tanto da non poter sopportare una circolazione regolare. Questa la '...