Dl Sicurezza | Salvini esulta | A dieta chi mangiava sull' accoglienza

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : gli sciacalli si rassegnino : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia non vota, il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Dl Sicurezza - ok del Senato. Salvini : "Gli sciacalli si rassegnino" : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Il Senato approva il decreto Sicurezza - 163 sì e 59 no. 5 i dissidenti M5s. Salvini 'Il governo non è a rischio' : Con 163 sì e 59 no l'aula del Senato approva la fiducia sul decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, prima dell'inizio della seduta, aveva rassicurato: 'Il governo non è ...

