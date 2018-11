Dl sicurezza | ok del Senato | 163 sì | 5 M5s non votano Salvini | «Governo andrà avanti»

SAPAS - i cinque vettori della sicurezza informatica : LA NUOVA VERSIONE DI ACRONIS DATA CLOUD, PER UNA PROTEZIONE DEI DATI INFORMATICI PIÙ SEMPLICE E SICURA Il nuovo Acronis Data Cloud 7.8 offre un’integrazione semplice con i servizi cloud pubblici, un backup agevole dei carichi di lavoro di Microsoft Office 365 e una predisposizione ottimizzata del disaster recovery Un importante aggiornamento della piattaforma Acronis Data Cloud. L’aggiornamento ad Acronis Data Cloud 7.8 ...

Decreto sicurezza - Arci : “Una delle pagine più buie della Repubblica. Favorisce coloro che lucrano sull’accoglienza” : “Una delle pagine più buie della Repubblica”. Perché, tra le altre cose, “il diritto di asilo rischia di essere azzerato” e “privatizzando di fatto il sistema dell’accoglienza resteranno solo coloro che lucrano sull’accoglienza”. Dopo il primo via libera del Senato al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini, protestano le associazioni che lavorano con i migranti. La prima a intervenire è stata ...

Il governo supera lo scoglio del decreto sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

L'approvazione del decreto sicurezza e il voto alle midterm. Di cosa parlare a cena : Il tema è Donald Trump? Va bene, il Foglio vi ha dato le cartucce per giudicare, analizzare, capire cosa succederà. La non vittoria di nessuno lascia comunque i giochi aperti tra due anni, ma tutti gli osservatori concorrono nel dire che nel campo democratico a mancare non sono i voti reali e potenz

Dai permessi ai rimpatri : le novità del dl sicurezza : Il dl Sicurezza ormai ha avuto il semaforo verde. Dopo l'approvazione al Senato, di fatto si attende il passaggio alla Camera. Con l'introduzione del nuovo provvedimento ci sono delle novità di rilievo. Sul fronte dei permessi di soggiorno di fatto viene cancellato quello per motivi umanitari che aveva una durata di due anni e consentiva l'accesso al lavoro al servizio sanitario nazionale, all"assistenza sociale e all"edilizia residenziale. Al ...

sicurezza - dall'asilo ai rimpatri le misure del decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Decreto sicurezza - via libera del Senato : ecco cosa prevede : È una delle leggi bandiera del vicepremier leghista Matteo Salvini e ha ottenuto, tra mille polemiche e dissidenti della maggioranza che non hanno partecipato al voto, la fiducia del Senato, quindi il via libera con 163 voti favorevoli, 50 contrari e ben 19 astenuti: ora il testo del Decreto sicurezza e immigrazione n. 113/2018 deve effettuare il passaggio alla Camera dei deputati per il voto. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare ...

Milano - abbonamenti alle riviste dell'Arma "per finanziare la sicurezza" : era tutto falso - 12 denunciati : Dicevano di aver bisogno di denaro per comprare carburante per i mezzi o nuove divise. Giro d'affari di un milione di euro in un anno. Le vittime: parroci, anziani, titolari di supermercati

Dl sicurezza - ok del Senato. Salvini : "Gli sciacalli si rassegnino" : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia , ora passa al vaglio ...

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...

