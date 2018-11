Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...

Decreto sicurezza - via libera del Senato : il testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sicurezza : Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sicurezza, la norma voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, tra le altre cose, cancella la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. Sul decreto il governo aveva posto la questione

Decreto sicurezza - il governo pone la fiducia. "Ma prima l'ok del cdm" : Come previsto , il governo pone la fiducia sul Decreto Salvini in materia di sicurezza e immigrazione . Il voto però, precisa il leghista Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ci sarà ...

Dl sicurezza - Ciriani (capogruppo FdI) : “Avremmo votato a favore del decreto - ma con la fiducia ci asterremo” : “Aspettiamo di vedere il testo del maxiemendamento al decreto Sicurezza che dovrebbe arrivare alle 13, se rispecchia quello che abbiamo visto finora noi ci asterremo perché è frutto di un compromesso al ribasso tra Lega e 5 stelle. Mancano alcuni aspetti qualificanti che avevamo proposto: il reato di integralismo islamico, la chiusura dei campi rom, l’aumento delle dotazioni finanziarie alle forze di polizia, la cancellazione ...

Decreto sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

Dl sicurezza - Marcucci : 'Questo governo calpesta i diritti del Parlamento' : LaPresse, Il governo verso la fiducia al decreto Sicurezza in discussione al Senato. Le opposizioni sul piede di guerra: 'M5s e Lega calpestano i diritti del Parlamento', ha dichiarato il capogruppo ...

Dl sicurezza - Fattori (M5s) : “Ipotesi espulsione? Surreale - seguo la mia coscienza e programma del Movimento” : “Questo provvedimento non rientra nel contratto di Governo, se non cambia uscirò dall’aula in caso di fiducia. L’ipotesi dell’espulsione la reputo Surreale. Io continuo a seguire la mia coscienza e il programma del Movimento 5 Stelle”. Così Elena Fattori, una delle senatrici del Movimento contrarie al Dl Sicurezza in discussione al Senato L'articolo Dl Sicurezza, Fattori (M5s): “Ipotesi espulsione? Surreale, ...